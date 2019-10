Lingua Veneta: in 8 mesi raccolte solo 32mila firme

Condividi

Falso allarme: la raccolta firme per il riconoscimento della Lingua Veneta non è terminata il 20 settembre, come era sembrato da un post sulla pagina Facebook del comitato promotore. Si è trattato, invece, della prima raccolta dei moduli e della relativa verifica e conteggio delle adesioni raccolte. Il numero non ha fatto esplodere di gioia gli organizzatori: in 8 mesi, cioè dal 12 febbraio, sono state raccolte appena 32mila firme sulle 50mila necessarie. Nulla è perduto, però: sarà ancora possibile firmare fino alla fine di questa legislatura.

Secondo quanto riferito in una nota la raccolta si è svolta a “macchia di leopardo”, sia come tempistiche che come qualità: se l’adesione all’iniziativa è partita molto lentamente, nell’ultimo periodo si sarebbe riscontrato un forte trend al rialzo. Inoltre, gran parte delle firme sono state raccolte dai consiglieri comunali più motivati, mentre meno bene è andata la raccolta “spontanea” nei municipi. Purtroppo avrebbe giocato un ruolo importante anche la poca preparazione tecnica, con molti moduli compilati non correttamente.

Per il raggiungimento dell’obiettivo, il Comitato fa appello agli opinion leader, o influencer, veneti, politici e non, ma soprattutto alla “società veneta” nella sua totalità, affinché le 18mila firme mancanti arrivino.

(ph C.L.V Facebook)