Che tempo fa

Per la prima parte di venerdì temporanea rimonta dell’alta pressione: il tempo sarà stabile con cielo sereno e aria fresca e asciutta. In seguito la regione sarà interessata da un flusso di correnti da nord-ovest in quota, a tratti un po’ più umide; in un contesto di tempo in prevalenza stabile e soleggiato potranno verificarsi fasi con maggiori annuvolamenti soprattutto nelle ore pomeridiane e serali di venerdì e domenica. Temperature un po’ inferiori alla media del periodo. Vediamo le previsioni Arpav per le prossime giornate.

Venerdì 4 ottobre cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con maggiori annuvolamenti nella seconda parte della giornata. Precipitazioni assenti; solo sulle vette Dolomitiche più settentrionali probabilità bassa (5-25%) di qualche debolissima nevicata verso sera. Temperature minime in ulteriore lieve o contenuto calo, salvo in alta quota dove saranno in leggero aumento; massime senza notevoli variazioni o in leggero aumento sulla pianura meridionale e in quota sulle Dolomiti.

Sabato 5 ottobre cielo sereno o poco nuvoloso, salvo residua nuvolosità a inizio giornata. Precipitazioni assenti. Temperature in leggero o contenuto aumento.

Domenica 6 ottobre cielo da poco nuvoloso al mattino a parzialmente nuvoloso o nuvoloso nella seconda parte della giornata, quando non si escludono delle modeste precipitazioni. Temperature minime in locale aumento specie in pianura, massime in diminuzione. Venti moderati dai settori orientali sulla pianura.

Lunedì 7 ottobre cielo poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti al mattino sulla fascia prealpina e sulla pianura sud-occidentale, dove non si escludono locali precipitazioni. Temperature senza notevoli variazioni o in leggero aumento le massime. In pianura venti da nord-est moderati a tratti tesi, specie sotto costa. Previsore: ms.