Dal Cadore al Circeo, via mostro di Firenze: confessione di Izzo ancora senza risposta

Non è ancora arrivata la risposta del giudice per le indagini preliminari della procura di Perugia sulla richiesta di riapertura del caso della scomparsa di Rossella Corazzin (nella foto), la 17enne friulana sparita da Tai di Cadore, nel Bellunese, il 21 agosto del ’75 e mai più ritrovata.

A distanza di 40 anni, il caso venne riportato alla ribalta da Angelo Izzo (nella foto, ai tempi dei delitti), uno dei protagonisti della cronaca nera degli ultimi 50 anni, come co-autore del famigerato “delitto del Circeo“, proprio nel settembre del ’75 e del duplice omicidio di Ferrazzano, nel 2005, mentre era in liberà vigilata per il primo omicidio. L’uomo, dopo la sua seconda condanna all’ergastolo, decise di fare rivelazioni scioccanti sul caso bellunese.

La versione di Izzo

Secondo quanto riferito da Izzo, i responsabili della scomparsa della giovane sarebbero i suoi compari del delitto del Circeo, avvenuto qualche settimana dopo, Gianni Guido e Andrea Ghira, altri due giovani della “Roma bene” e, soprattutto Francesco Narducci, coinvolto in un filone dell’inchiesta sul cosiddetto “mostro di Firenze“, e morto misteriosamente nell”85. La povera ragazza sarebbe stata rapita a Tar, portata nella villa del medico perugino, stuprata, sottoposta a un rito satanico e poi uccisa. Il cadavere fu occultato. Izzo si auto-accusa dello stupro ma non del sequestro né dell’omicidio.

La decisione

Dopo anni, tra interrogatori e indagini (non troppo meticolose), la decisione del gip sull’archiviazione del caso era attesa per i primi di luglio, ma la pec con la risposta non è ancora arrivata all’avvocato Antonio La Scala, che ha preso le parti della famiglia della vittima.

“E’ un atto dovuto alla memoria di questa povera ragazza – spiega – anche se, dopo tanti anni e con molti degli accusati passati a miglior vita, il rischio di un’assoluzione dei rimanenti coinvolti sarebbe comunque alto, anche perché Izzo ha già mentito agli inquirenti, in altri casi”. “Probabilmente non sapremo mai la verità sulla morte della povera Rossella – conclude – Ma un tarlo mi resta nella mente: se voleva cercare pubblicità, perchè, tra tanti casi eclatanti, pensiamo ad Emanuela Orlandi, Izzo ha scelto questa scomparsa dimenticata?“.

(Ph Wikipedia)