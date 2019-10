Condividi

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, giovedì, in via Sant’Andrea a Padova, per il distacco di intonaco e della targa della via dal muro di un’abitazione.

I pompieri hanno distaccato l’intonaco ancora pericolante e recuperato i resti della storica targa della via andata in frantumi. I resti dei calcinacci della targa sono stati consegnati alla polizia locale per l’invio a un laboratorio dei beni culturali per un eventuale restauro.

