L’originale pasta e fasoi

Condividi

Linkedin email

La pasta e fasoi è una minestra cremosa e gustosa tipica del periodo autunnale/invernale. Una volta i nostri nonni la arricchivano con qualche “péndola” di carne o osso di maiale salati e talvolta affumicati. Alla volte si aggiungevano delle patate per la necessità di risparmiare fagioli.

INGREDIENTI (4-6 persone)

600 g di fagioli di Lamon della vallata bellunese I.G.P. (Borlotti) sgusciati freschi o, se secchi, una quantità equivalente a metà peso lasciandola in acqua per almeno una notte intera

2 patate (a piacere)

una spruzzata di aceto di vino

acqua, sale e pepe qb per il condimento

100 g di pancetta o lardo, salati

1 cipolla (200-250 g)

2 gambe di sedano (a piacere)

50 g (circa) di olio extra vergine di oliva Garda D.O.P. e/o burro

aglio, rosmarino e prezzemolo

150-200 g di pasta all’uovo fatta in casa, tirata a sfoglia e tagliata a straccetti o in fettucce

PREPARAZIONE

Si pongono a sobbollire i fagioli in abbondante acqua leggermente salata. In un’altra pentola si prepara un soffritto con lardo (meglio grasso di prosciutto), cipolla, sedano, aglio, rosmarino e prezzemolo pestati finissimi. Si aggiunge dell’acqua bollente e si travasano rapidamente i fagioli dal loro primo brodo di cottura. Si sala e si lascia sobbollire a lungo la minestra per poi aggiungere la pasta all’uovo fatta in casa tagliata a losanghe o strappata. Si toglie dal fuoco e si lascia intiepidire: nel frattempo la pasta risulterà cotta. Se si usa pasta di grano duro si lascia sul fornello un paio di minuti in più. C’è chi unisce alla minestra delle striscioline di cotica di maiale o chi aggiunge del burro crudo che va “montato” nel liquido della minestra. Ogni tipo di condimento porta alla pietanza una propria differente personalità da gustare ed apprezzare.

ABBINAMENTO CON I VINI

Lison-Pramaggiore Refosco dal peduncolo rosso D.O.C.

Breganze Pinot nero D.O.C.

Fonte: gusta-veneto.it

(ph: Instagram chiara.cairoli)