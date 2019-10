Processo Pfas-Miteni, Provincia di Vicenza vittima o “carnefice”?

Condividi

Il prossimo 21 ottobre prenderà il via il maxi-processo sull’inquinamento da Pfas in mezzo Veneto. Sul banco degli imputati 10 ex dirigenti della Miteni, la fabbrica di Trissino che utilizzava la sostanza inquinante. Dall’altro lato della barricata, hanno chiesto l’iscrizione all’elenco delle parti civili il Ministero per l’Ambiente (rimasto a Sergio Costa), la Regione Veneto, decine di Comuni tra cui Vicenza, Padova e Verona, che rientrano nelle aree avvelenate e ora sotto osservazione, e molte associazioni. Nelle scorse ore la Provincia di Vicenza, presieduta dal sindaco del capoluogo Francesco Rucco, ha dichiarato che farà richiesta di essere inserita nell’elenco. Una richiesta tardiva e che, soprattutto, fa sorgere qualche interrogativo.

L’ente, infatti, è stato accusato dai carabinieri del Noe di aver avuto, con l’Arpav, un ruolo chiave nel ritardare gli interventi amministrativi di bonifica e le indagini penali a carico della Miteni. Lo rese noto un comunicato esplosivo di Greenpeace, in cui emerse che la Provincia di Vicenza, in base agli esiti di un progetto denominato “GIADA” condotto tra il 2003 e 2009 da fondi comunitari e coordinato dall’Ufficio Ambiente, avrebbe potuto lanciare l’allarme sul disastro ambientale in atto già una decina di anni fa. Nel periodo sotto accusa, i presidenti sono stati due leghisti, Manuela Dal Lago (1997-2007, in foto) e Attilio Schneck (2007-2012, commissario fino al 2014).

Evidente, quindi, che né l’attuale giunta provinciale, né quella precedente di Achille Variati rientrano nel periodo evidenziato dagli investigatori, ma qualche domanda viene comunque. Ha niente da dire la Provincia sulle accuse dei militari del Noe? Cosa c’è negli armadi di Palazzo Nievo che potrebbe essere utile per fare chiarezza sul più grave scandalo ambientale che ha colpito il Veneto? Il processo si preannuncia avvolto già da nebbie che sarebbe meglio diradare il prima possibile.