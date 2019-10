Venezia tappezzata di manifesti contro i croceristi inquinatori

Condividi

Linkedin email

«Come crocerista, il tuo consumo di energia e la tua produzione di rifiuti sono diverse volte superiori a quelle di un abitante di Venezia».

E’ questo il messaggio, in inglese, scritto su decine di manifesti affissi in tutta la città, rivolto alle migliaia di turisti che in questo giorni sbarcano dalle cosiddette grandi navi per visitare il capoluogo veneto.

L’iniziativa è dell’associazione “We are here Venice“, fondata da Jane Da Mosto, studiosa sudafricana e veneziana d’adozione. Si tratta di un’associazione non-profit e indipendente dedicata alla conservazione e alla valorizzazione di Venezia come una città viva e vera. WahV, si legge sul loro sito, promuove approcci strategici e partecipati per la salvaguardia della città e della sua laguna e per un loro sviluppo sostenibile basato direttamente sull’evidenza e sulla ricerca scientifica.

“Per ridurre l’impronta ecologica del viaggiare non basta pretendere ogni misura possibile per eliminare inquinamento ed emissioni – ribadisce una delle associate, Barbara Smith – bisogna semplicemente viaggiare meno, anzi, molto meno. Mettersi in testa che l’epoca del low cost è terminata. Altrimenti ogni altra manifestazione e protesta è inutile”.

(Ph Jane Da Mosto, Facebook)