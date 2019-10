Salute: Raggi chiama presidente Omceo Roma, ‘Zaghis farà possibile su rifiuti’

Condividi

Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) – Telefonata, questa mattina, tra la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, e il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma (Omceo), Antonio Magi, nella quale la prima cittadina ha assicurato che il nuovo amministratore unico dell’Ama, Stefano Zaghis, farà tutto il possibile per risolvere quanto prima la situazione.

“Ne prendiamo atto e siamo consapevoli che lo stato delle cose è tale per cui il Comune da solo non ce la può fare – afferma il presidente dei camici bianchi capitolini, oltre 44 mila – e per questo chiediamo che presso il Campidoglio sia istituito al più presto un tavolo di lavoro permanente con il nostro Ordine, l’Ama, la Regione e il ministero dell’Ambiente, per realizzare quelle riforme strutturali in grado di far uscire la Capitale da questa situazione una volta per tutte”.

Contemporaneamente l’Omceo di Roma – riporta una nota – intende continuare a monitorare la situazione, segnalando le eventuali criticità anche confrontandosi con i direttori delle Asl, così da avere una rappresentazione territoriale quanto più precisa e aggiornata dei casi più a rischio, come ospedali e scuole.