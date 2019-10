In Scozia vietato per legge dare “scapeloti” ai figli

Condividi

E’ legge in Scozia il divieto da parte dei genitori di dare qualunque forma di castigo fisico ai figli, compresi i famosi “scapeloti” che molti di noi avranno ricevuto quando erano piccoli. La normativa che abolisce scapaccioni e schiaffi di qualsiasi tipi è stata presentata al Parlamento locale di Edimburgo dal governo guidato dalla first minister Nicola Sturgeon. La Scozia è il primo territorio nel Regno Unito che ha vietato le punizioni corporali in toto. Finora la legge autorizzava un uso “ragionevole” della forza in famiglia per educare e castigare i figli.