Seppellisce madre e zio nella legnaia per continuare ad incassare la pensione

«Ho nascosto queste persone perchè quando erano in vita io avevo chiesto aiuto e mi hanno rifiutato tutti gli aiuti». E’ questa la motivazione data ai microfoni di Fuori dal Coro da un uomo veneto disoccupato 55enne che ha nascosto il cadavere dello zio, scomparso nel 2016, e della madre, morta nel 2018, nella legnaia della sua abitazione per continuare ad incassare le loro pensioni. E’ stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato. «Sapevo che erano qua, messi bene. Mentre adesso non so dove siano».

La pensione dello zio ammontava a 900 euro, quella della madre a 526. «Io ho continuato a prendere le loro pensioni perchè mi sono trovato in una situazione di totale abbandono. Sono stato costretto». Gli accertamenti per capire quanti soldi abbia sottratto sono ancora in corso. Secondo lo stesso protagonista della vicenda avrebbe incassato almeno 100 mila euro. «Attualmente prendo il reddito di cittadinanza. 500 euro lordi che netti sono 482». E conclude: «Non mi sono pentito della truffa allo Stato. Per mio zio e mia madre certo, è una cosa che non si deve fare. Però di aver truffato i soldi all’Inps non me ne frega niente».