Sbandati occupano villa storica in centro: scatta blitz carabinieri

Condividi

Linkedin email

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nella mattinata del 3 ottobre, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per concorso nell’occupazione di edificio ed inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Vicenza, S.S 35enne residente a Bassano del Grappa, M.M. 35enne originario di Foggia senza fissa dimora, I.R 31enne residente a Marano Vicentino e M.A 21enne residente a San Casciano Val di Pesa.

L’intervento dei militari dell’Arma è avvenuto a seguito delle segnalazioni pervenute dai residenti di Contrà Pasini, riguardanti il via vai continuo di persone dalla storica dimora, in stato di abbandono, che si trova al civico 24. I militari, accertato che gli accessi presentavano segni di effrazione, una volta all’interno rintracciavano i quattro uomini, tre dei quali inottemperanti al divieto di ritorno nel comune di Vicenza; al termine delle formalità di rito venivano rilasciati in attesa delle determinazioni che saranno assunte dall’Autorità Giudiziaria.