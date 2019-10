Vicenza, fuggi fuggi di stranieri: nascondevano 44 dosi di droga

Condividi

Martedì 1 ottobre, verso le 22, in viale Verdi a Vicenza alcuni stranieri, che di solito si ritrovano all’altezza dell’ingresso pedonale dell’omonimo parcheggio, alla vista di un’auto della pattuglia antidegrado della polizia locale si sono immediatamente allontanati per evitare il controllo. Gli agenti, insospettiti dal fulmineo fuggi fuggi, hanno setacciato in modo approfondito l’area, scorgendo, nonostante la folta vegetazione e il buio pesto, ben occultati tra i rami degli alberi due involucri contenenti 44 dosi di cocaina ed eroina per un totale di 15,74 grammi. Gli agenti hanno sequestrato la sostanza stupefacente.

«La decisione di presidiare in modo continuativo l’area di Campo Marzo che si affaccia su viale Verdi ha consentito di portare a termine un’operazione anti spaccio ragguardevole – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco -. Chi si ritrova in quella zona per compiere atti illeciti sappia che polizia locale e forze dell’ordine non gli daranno tregua, perché i cittadini che vivono lungo viale Verdi e quelli che lo percorrono per raggiungere il cuore della città devono tornare a sentirsi sicuri a qualsiasi ora del giorno».