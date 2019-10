Mister Zanetti, l’enfant terrible della Serie B

Condividi

Linkedin email

E’ l’allenatore più giovane della serie B. Del resto ci è abituato. E’ stato il più giovane in Lega Pro, alla guida del Sudtirol, e il più giovane della categoria ad essere premiato come miglior tecnico del campionato. Paolo Zanetti, 37 anni da compiere a dicembre, vicentino di Valdagno, cresciuto nel Vicenza dove ha esordito in serie A «e di questo devo dire grazie a mister Reja» precisa, dopo una lunga carriera in campo, centrocampista di Empoli, Ascoli, Torino, Grosseto e Reggiana, è tornato in terra marchigiana da tecnico dell’Ascoli alla prima esperienza in B. Già accreditato tra le outsider. «La partenza è stata interessante, ma è un campionato difficile, è importante mantenere il giusto equilibrio. Ascoli al vertice? Non era questo l’obiettivo ma fare meglio dello scorso anno e puntare ai play-off. Poi quando arrivi lassù si fanno discorsi diversi ma non dobbiamo perdere la nostra realtà, altrimenti una sconfitta a Cremona diventa un problema». Ma da esordiente in B si è già tolto la soddisfazione di essere primo in classifica, davanti a tecnici di grande esperienza. “Devo ringraziare l’Ascoli di avermi dato questa opportunità, affidarsi ad un allenatore esordiente in B è stata una scelta coraggiosa. Credo comunque di essere arrivato qui per merito, nessuno mi ha fatto regali. Adesso tocca a me ripagare la fiducia. Ad essere il più giovane allenatore ormai ci sono abituato. Una difficoltà in più? Avrò la controprova quando sarò vecchio» sorride Zanetti, che continua: «al di là dell’età credo servano il carattere e le giuste caratteristiche per prendersi le responsabilità, nel bene e nel male. Io sento di averle e di poterci stare”.

Ascoli e le venete

Ascoli è una piazza che ha già conosciuto da giocatore. «Venire ad Ascoli è stata anche una mia scelta. Avevo 2/3 possibilità in B. Vicenza? Sì, c’è stata mezza cosa. Ma Ascoli è una piazza in cui credo, per il mio carattere e modo di allenare una grande piazza, di entusiasmo, che ti sa motivare se le cose non vanno bene. Anche come persona riesce a caricarmi di energia positiva”. E nel fare le carte alle venete, Chievo Verona, Cittadella e Venezia, i giudizi sono positivi. “Il Chievo è una squadra forte, con giocatori di altra categoria, quindi una seria candidata alla promozione. Il Cittadella è partito un po’ a rilento ma è squadra esperta, lo scorso anno ha fatto un campionato pazzesco e forse sta pagando un po’ la promozione mancata. Ma ha grandi valori, ha tutto il tempo per riprendersi. Per il Venezia invece lo scorso campionato è stato difficile, quest’anno hanno scelto un tecnico, Dionisi, interessante, giovane, che ritengo molto bravo. Dovranno migliorare rispetto alla passata stagione, ma possono fare bene».

Il “suo” Vicenza

E il “tuo” Vicenza in Lega Pro? «E’ la squadra della mia città. Sono prima di tutto vicentino, molto legato alla mia terra. Nel Vicenza ho fatto tutta la trafila delle giovanili, quanti chilometri per andare da Valdagno al Menti per gli allenamenti. Dalla quarta elementare alla serie A. Quest’anno li vedo bene, hanno un allenatore importante come Di Carlo, un organico interessante, sono tra le più forti e attrezzate. Se la giocheranno col Padova. Sarà un campionato avvincente, bello da seguire, spero che il Vicenza possa tornare nella categoria che gli compete. E sono contento che ci sia Mimmo in panchina, era un mio idolo, avevo il suo poster in camera, facevo il raccattapalle a Vicenza quando lui giocava». Ma qualche allenatore a cui deve dire grazie? Oltre a Colombo, ora all’Arzignano, che l’ha lanciato alla carriera di allenatore? «Ne avuti 26/27 e molti di importanti nella mia carriera, da cui ho cercato di prendere qualcosa. A qualcuno sono più legato come Mario Somma, con cui ho vinto un campionato di serie B e oltre alla vittoria rimane un grande affetto. Poi Reja, Mandorlini per la fase offensiva, Ventura al Torino».

(ph Ascoli Calcio fb)