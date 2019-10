«Autonomia nelle sabbie mobili: colpa delle richieste incostituzionali»

Condividi

Linkedin email

«Quando si presentano fuori dai confini della Costituzione proposte che non reggono, in automatico finiscono per trascinare il progetto generale nelle sabbie mobili». Secondo Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, è questo quanto accaduto all’autonomia chiesta da Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

«Abbiamo ereditato 15 mesi di proposte unilaterali, legittime, di alcune regioni, a cui erano seguiti rilievi, critiche e in alcuni casi accettazioni da parte delle amministrazioni centrali. C’erano progetti unilaterali più o meno coerenti e risposte di amministrazioni centrali che avevano smontato molte di quelle richieste, penso soprattutto alla regionalizzazione della scuola. Quindi non è un tema smontato da Boccia, De Luca o Zingaretti, ma dall’ex ministro dell’Università, della Lega, rispondendo al suo presidente di Regione Fontana», sottolinea Boccia.

«Non voglio ripartire da zero, ho detto ai presidenti di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che siamo disposti a ripartire dai punti già condivisi e che su tutti gli altri le loro delegazioni incontreranno i tecnici del Governo per rivedere le posizioni oggetto di contestazione» precisa il ministro. «Spero sia chiaro che tutto questo, a

differenza del passato, andrà avanti se sarà all’interno di una cornice nazionale, per noi non è sostenibile portare avanti intese singole senza che ci sia una cornice uguale per tutti».

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)