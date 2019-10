Ricette d’autunno: risotto con funghi pioppini

Condividi

I funghi pioppini, detti anche chiodini, crescono sulla corteccia degli alberi e sono molto diffusi in campagna lungo i canali. Hanno un sapore molto aromatico e si prestano a diverse ricette. Una di queste è il risotto.

Ingredienti

500 grammi di funghi pioppini

300 grammi di riso

2 litri di brodo

2 scalogni

2 rametti di rosmarino

3 cucchiai di olio evo

1 bicchiere di vino bianco

50 grammi di parmigiano grattugiato

Sale

Pepe

Preparazione

Per prima cosa pulire i funghi levando il gambo. Poi lavare le teste sotto l’acqua corrente fredda. Tagliare i funghi a metà se sono grandi. A questo punto fare il brodo vegetale con circa 2 litri di acqua. Tritare il rosmarino, pulire lo scalogno levando la pelle in superficie e tritarlo. In una pentola grande mettere lo scalogno con l’olio per farlo dorare leggermente. Lasciare a fiamma bassa per qualche minuto, poi aggiungere mezzo bicchiere di brodo e aspettare altri tre minuti.

Alzare la fiamma, coprire con coperchio e lasciar cuocere per 5 minuti. All’occorrenza aggiungere altro brodo. Versare il riso e aspettare un paio di minuti. Aggiungere il vino bianco e alzare ancora la fiamma. Aggiungere 3-4 bicchieri di brodo e cuocere per un altro quarto d’ora. Prima di spegnere aggiungere il parmigiano grattugiato e farlo mantecare per circa un minuto. Una volta spento attendere un altro minuto prima di impiattare.

(Ph. Facebook – Aggiungi un posto a tavola)