Brunello Cucinelli: «Da ricco vi dico che i soldi non danno serenità»

Condividi

Linkedin email

E’ il re del cashmere ed è stato eletto da Forbes il 24esimo uomo più ricco d’Italia. Parliamo di Brunello Cucinelli che recentemente si è raccontato ai microfoni di Un Giorno da Pecora. «Io tra i più ricchi d’Italia? È una cosa molto carina. Quando ero giovane non avevo una lira, vivevo in campagna, sorridevo alla vita e mi divertivo da morire. Poi ho fatto quattro soldi. Però da grande, e da ricco, posso dire che con i soldi non trovi la tranquillità dell’anima, che si trova solo guardando il cielo, il creato»

Cucinelli afferma di aver discusso per almeno 40 anni col Creato: «L’anima è immortale, motivo per cui io credo di essere un custode pro tempore e voglio lavorare per custodire l’umanità, sia pure una piccolissima parte. Vorrei fare il monaco part time perché ogni essere umano dovrebbe dedicare, se può, tre ore al giorno all’anima».

«Ho sempre cercato di fare il giusto profitto con la mia impresa, in modo etico, dignitoso e morale – conclude Cucinelli -. Il profitto dovrebbe essere equilibrato al dono: mio nonno dava la prima balla di grano alla comunità, il resto erano per noi. Credo che lo stipendio mio, piuttosto che dei top manager, non dovrebbe esser superiore a 8 o 9 volte quello medio».

(ph: shutterstock)