Fridays for Future, ecco cosa vuole l’ala più consapevole

Greta Thunberg e il furto dei sogni. Le fiumane di strada in tutto il mondo di venerdì scorso. Gli slogan contro il riscaldamento globale e per un mondo migliore. Ma questa “narrazione”, come il chiacchericcio mediatico chiama i messaggi semplificati che passano attraverso i giornali, cosa contiene esattamente? Esistono, all’interno del movimento Fridays for Future, idee e proposte più profonde, più elaborate, più complesse? In Veneto, la città che forse è più sensibile all’impatto dell’ambiente sulla vivibilità quotidiana è Venezia, per ragioni millennarie (galleggia sull’acqua, com’è quasi ridicolo ricordare) e per altre legate più al business, ossia il passaggio delle granvi navi che provoca danni alla laguna e incidenti a rischio mortale. Ed è qui che siamo andati a sentire due giovani impegnati proprio su questo fronte, dal quale ha preso vita la versione locale dell’onda mondiale sul clima.

Sebastiano Bergamaschi ha 20 anni ed è al secondo anno di Storia all’università Ca’ Foscari. E’ politicamente impegnato dai tempi del liceo, nei gruppi studenteschi. E presenta così il senso della contestazione: «Da una parte c’è il singolo, c’è il problema di cosa può fare per diminuire l’impatto ecologico personale, ma dall’altro c’è la questione del sistema produttivo, che è un discorso molto ampio. Si dà molto più risalto alle pratiche individuali, ma non bastano». Come dire: l’accusa di incoerenza fra rivendicazioni e stile di vita non regge, anche perchè «siamo tutti dentro il sistema, queste sono critiche sterili». Il punto è più politico ed economico: «Il Guardian ha pubblicato l’elenco delle 100 aziende più inquinanti del pianeta: ecco da dove cominciare per trovare i responsabili». Si può obiettare che l’informazione non è mai mancata e non manca mai, almeno per chi la cerca: dov’è la novità, lo scarto di questo movimento rispetto all’ambientalismo del passato? «Non c’è niente di nuovo, certo», risponde Sebastiano, «ma è proprio questo il problema! A forza di andare avanti così, siamo arrivati all’emergenza, una vera emergenza, e non lo diciamo noi, lo dice il rapporto Onu sulle emissioni». La modalità della protesta, con marce di piazza, può essere sufficiente per smuovere, per incidere realmente? Non c’è la necessità di dare più sostanza politica, per evitare che tutto si riduca a manifestazioni rituali? «Fridays for Futures è una realtà estremamente giovane. Però ha portato a manifestare 1 milione di persone, la settimana scorsa. Non è poco. Sul punto dell’evoluzione politica la discussione passerà dalle assemblee nazionali, la prossima è questo weekend, a Napoli. Ma ci sono state anche dimostrazioni simboliche, come transennare i MacDonald e i negozi Benetton». Il pericolo resta quello di rimanere, al di là degli atti dimostrativi, sul piano dell’invettiva, di Greta che punta il dito contro gli adulti e il potere costituito, ma senza armi in mano. Mantenendo la coscienza pulita, ma niente di più. «Nell’ultimo discorso di Greta, si capisce appunto che lei si rende conto esattamente di questo. Un risultato c’è già: la sensibilizzazione di un enorme numero di giovani. E il fatto che vengano in piazza anche ragazzi non informati a sufficienza è un dato a favore, non contro». Un inizio, quantomeno. «Sì. E’ vero che c’è il rischio di pulirsi la coscienza e basta, ma dovrebbero preoccupare molto di più i comportamenti dei politici e delle aziende, che stanno facendo “greenwashing”, come il segretario Pd, Zingaretti, che ha elogiato Greta ma poi si è subito detto favorevole alla Tav». Un segno che la facilità di strumentalizzazione a cui il movimento si espone è alta. «Credo che ne sia consapevole e attento. Al ministro che ha detto di giustificare le assenze a scuola, è stato risposto grazie, ma aspettiamo i fatti». I fatti arriveranno, così? «Io partecipo alla lotta No Grandi Navi, e so bene che sperare nelle istituzioni è illusorio, è un approccio che si schianta contro la realtà. Bisogna andare oltre, far sì che la rivendicazioni diventino così importanti da non poter essere ignorate».

Ed è proprio questo il busillis. Marta Sottoriva ha qualche anno in più, è neolaureata in lingue sempre a Ca’ Foscari. Tramite amici e venendo anche lei dalla battaglia contro le odiate grandi navi ha aderito al primo sciopero globale del 15 marzo scorso. Per districare il nodo della forma che ha assunto la protesta, che sa di dejà vu, Marta parte proprio dai «nodi» in cui è ramificata: «Il movimento è diffuso secondo un’autonomia territoriale, e questo si riflette anche nella lettura dei contenuti. Ci sono nodi più radicali, altri più socialdemocratici, altri che collaborano con collettivi autonomi, altri, in Italia, con la Cgil e Legambiente. C’è molta varietà». L’unitarietà minima è garantita da «un documento, l’unico di Fridays for Futures Italia, approvato nella prima assemblea nazionale a Milano dello scorso aprile, che parla di no alle grandi opere, di legame fra questione ambientale e giustizia sociale, di contrarietà alle green tax, quelle che hanno scatenato la rivolta dei Gilet gialli in Francia». Il testo tuttavia «non ha valore vincolante: per esempio, a Torino hanno lasciato fuori i No Tav, non permettendo l’uso delle loro bandiere. Qui a Venezia, invece, il legame con i No Grandi Navi è a doppio filo». In sostanza, il nucleo di attivisti si confonde con questi ultimi. Marta non nasconde che «alcune realtà sono in fase embrionale, ad uno stadio ingenuo e addirittura cooptati per esempio da Legambiente, che è finanziata dall’Eni». Per evitare di fare «solo belle parole, serve un’escalation, non basta scendere in piazza. Qui abbiamo occupato il red carpet del festival del cinema». Ma anche i blitz lasciano il tempo che trovano, se non si rifiuta la logica dell’economia che assorbe tutto, anche l’ecologismo, con la “green economy” e le misure di facciata. «Verissimo: ci sono studi, ancora di nicchia ma validi, che dimostrano quanto investire nell’energia rinnovabile sia devastante tanto quanto l’altra». E’ l’antropocene, bellezza: il ribaltamento del rapporto fra uomo e natura, con il primo che domina e la seconda che subisce. E’ il dilemma sulla scienza applicata e la tecnologia: come si fa a neutralizzarne gli effetti se si continua inevitabilmente a usarla, senza poter far nulla contro la sua interna dinamica che porta all’abuso? «Di questo si è discusso molto al Venice Climate Camp. In realtà siamo già al superamento della categoria di antropocene: meglio parlare di “capitalocene“. Nel capitalismo non siamo tutti ugualmente responsabili: il responsabile è appunto il capitalismo estrattivo». Fa capolino la lotta di classe. Ma non sembra abbastanza forte, come filo rosso del movimento. «C’è una parte più radicale, il Climate Camp, che ha ben presente il tema. Stiamo elaborando, a Napoli se ne discuterà». Marta ammette che «bisogna pur sempre constatare che parliamo di una generazione politicamente analfabeta: l’elaborazione non è ancora adeguata, c’è però il senso dell’urgenza, dell’emergenza, c’è la rabbia». Proprio come a Venezia sulle navi: vasto consenso popolare a favore della lotta, ma zero risultati pratici. «L’ex ministro Toninelli ha incontrato solo noi, bisogna dargliene atto, ma poi anche il M5S ha fallito miseramente. Con chi parli nelle istituzioni se chiedi, giustamente, l’eliminazione totale della crocieristica? Siamo al paradosso per cui è stato approvato un decreto, il Clini-Passera, che obbligherebbe già le navi a non passare in laguna, ma non viene applicato». Il paradosso della democrazia: il popolo non conta, se non è allineato ai grandi interessi economici. «Sì, per questo non ci si può fermare al cambiamento delle abitudini individuali, ma serve la mobilitazione contro i soggetti realmente responsabili».

(ph: Fridays for Future Venezia)