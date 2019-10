Bici rubata il giorno del suo sesto compleanno: il bellissimo gesto dei poliziotti

Condividi

Linkedin email

Una storia che scalda il cuore quella che arriva da Milano. Un bambino di sei anni è stato vittima del furto della sua bici proprio il giorno del suo compleanno e gli agenti della polizia locale hanno deciso di fare una colletta per donargliene una nuova. Quella bici era il regalo dei genitori proprio per il suo compleanno ma il piccolo, dopo averla parcheggiata davanti a scuola, alla fine delle lezioni non l’ha più trovata. Così la madre ha chiamato la polizia per denunciare il furto. Gli agenti, sentendo la storia, si sono commossi ed hanno deciso di fare il bellissimo gesto.

Assieme alla bici, un biglietto: «Ciao piccolo grande uomo, qualcuno giovedì pomeriggio ha provato a rovinarti la giornata, ma non c’è riuscito. Ti chiediamo scusa noi perché ti ha rubato, oltre alla bicicletta, il tuo bel sorriso nel giorno del tuo compleanno. Scusa per quella cattiveria che non sei riuscito a capire, e scusa perché ha provato a insegnarti che il mondo è dei furbi. Ma non è così. Il mondo è dei giusti e degli onesti come te. Ora hai un bolide nuovo, un bolide della polizia locale. Buon compleanno dai tuoi amici vigili».

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)