Giornata mondiale degli animali, prova a non ridere [VIDEO]

Oggi 4 ottobre è la giornata mondiale degli animali, istituita nel lontano 1925 nel giorno di San Francesco, loro patrono per tutelarne i diritti e il benessere. Gli animali, siano cani, gatti, cavalli o panda, sono importantissimi come si sa, anche come terapia per i bambini o adulti malati. La loro compagnia ci regala emozioni e sensazioni positive. Ecco, per ricordarcelo, alcuni tra i video più divertenti trovati in rete sugli animali.