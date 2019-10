Parapetto del ponte cede, anziano precipita per 3 metri nel fiume

Condividi

Nel pomeriggio del 3 ottobre a Livinallongo del Col di Lana, in provincia di Belluno, un uomo di 71 anni è caduto dal ponticello in legno che attraversa il rio Castello. Secondo una prima ricostruzione l’uomo si è appoggiato al parapetto quando questo ha ceduto e ha fatto cadere l’anziano per quasi 3 metri nell’alveo del torrente. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Caprile Bellunese, i vigili del fuoco e il personale medico con un elicottero. Il 71enne ha riportato un trauma cranico e diverse ferite, la sua prognosi è riservata ma non è in pericolo di vita.