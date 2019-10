Ciclista investito da auto: è grave

Condividi

Grave incidente oggi intorno alle 14 a Montecchio Maggiore all’incrocio tra via Matteotti e via Circonvallazione. Un giovane ciclista è stato investito da un’auto per cause ancora da accertare. Il ragazzo ha battuto violentemente la testa e le sue condizioni sono apparse subito gravi. E’ stato soccorso dall’elicottero del Suem che l’ha trasportato all’ospedale di Vicenza. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi.