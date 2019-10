Condividi

In Veneto c’è un incidente ogni 215 tir. E’ il dato che emerge da un’analisi di DAS, compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale. I camion sono stati i protagonisti con elevata frequenza anche in Liguria (1/103), in Emilia-Romagna (1/159) e in Lombardia (1/173). In termini assoluti Lombardia (4.254), Emilia-Romagna (2.625), Lazio (1.981), Veneto (1.943) e Toscana (1.806) sono le regioni dove si sono verificati più incidenti che hanno visto coinvolti autocarri e motrici.