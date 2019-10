Il Krach, l’underground che non molla: «Rocknroll o morte»

Condividi

Uno schianto nella notte buia del rock: c’è ancora chi ci crede, alla cara buona vecchia musica del diavolo. Ci crede al punto da andare controcorrente e aprire un locale rocknroll purosangue in un periodo di chiusure a catena e semi-indifferenza verso un genere di nicchia, che fatica a ricreare la magia dei decenni scorsi quando l’underground era più vitale e fumava di creatività e sudore – e non di like e fotine sui social. Fabio “Silver” Perissinotto, pur di dar vita a un posto per rockettari veri lo ha ricavato dal garage di casa, nella campagna di Monastier in provincia di Treviso, e il 2 marzo 2018 è nato il Krach (“schianto”, “impatto” in tedesco). Lui è uno delle vecchia guardia, classe 1977, che ha cominciato ad appassionarsi alla religione elettrica ai tempi in cui c’erano vinili e cassette: «Alice Cooper (in foto al centro, con Silver a sinistra, ndr), Led Zeppelin, Pink Floyd, The Doors, David Bowie, Black Sabbath, e più tardi tutto il filone metal con Iron Maiden, Metallica, Pantera, Helloween, Judas Priest insieme ovviamente a tutta la musica rock italiana e progressive anni 60/70, ecco da dove son partito. Il rock per me è cantare, ballare e impazzire, mi ha stregato l’anima».

Romanticismo anti-distruzione

Il locale, affiliato al club nazionale Asi, non è grande ma è interamente tappezzato e ricopero di immagini e oggetti che parlano di rock. E l’atmosfera ricalca il carattere del proprietario: imprevedibile, esuberante, casinista. «Chi viene qui non sono “clienti” ma amici, o comunque dopo una notte qui insieme lo diventano, te lo assicuro. Esiste per questo la “Krach Family”, che si ritrova anche all’esterno. Senza la gente speciale che lo frequenta questo posto rimarrebbe ciò che è, un garage. Quello che volevo ottenere era uno “schianto culturale” che desse vita ad un luogo assurdo e romantico in un epoca di distruzione della società dove i rapporti sono preconfezionati e sterili e si sviluppano attraverso uno schermo e i locali hanno la stessa vitalità di un koala, proponendo sempre le stesse formule trite e ritrite».

Niente bimbiminkia

Il nome tradisce un’ascendenza d’oltralpe nel vissuto di Silver: «Dopo aver lavorato molti anni in Italia nella musica a livello di management e produzioni discografiche, gli ultimi cinque anni prima di aprire il Krach vivevo a Berlino e mi occupavo di tattoo convention internazionali, quindi mi ritrovavo sempre su e giù per il mondo. Durante una visita in Italia ai miei genitori nella casa di campagna ho pensato di mettere mano al garage e così dopo “qualche” lavoro strutturale è nato il Krach». E ci ha investito tutto: «perchè l’ho fatto? Semplice: sono un idiota seriale. Forse, perchè nella vita, anche se non lo ammetti, arriva il momento di fare qualche cazzata, magari che in fondo al tuo cuore hai sempre sognato di fare». Dura, durissima conciliare passione e conto economico: «un posto come questo fa fatica a pagare il proprio mantenimento sera dopo sera. Se avessi voluto ragionare con l’ottica del guadagno avrei aperto un bar con l’arredamento dell’Ikea mettendoci una consolle da dj usata, con immancabile acustica terribile e l’avrei riempito di bimbiminkia col cellulare in mano e vestiti alla moda, e forse avrei già pagato i debiti. Ma sarei morto dentro».

Un boa constrictor al collo

Con queste premesse, naturale che avvengano fatti più o meno pazzeschi. Ecco un aneddoto che dà l’idea: «La cosa che può sembrare difficile in una programmazione come quella del Krach è la fusione di artisti e performer vari con i musicisti e situazioni diverse tra loro che si devono peraltro spartire un palco di piccole dimensioni. Non che sia semplice infatti far convivere tutto, e volte qualche imprevisto accade come quando ho “lanciato” Tara (il mio boa constrictor) al collo di un mio collaboratore perchè contemporaneamente dovevo presentare i Beasto Blanco (la band della figlia di Alice Cooper) e andare a parlare con l’Usl e vigili del fuoco in ispezione “a sorpresa” diciamo così, mentre il local era strapieno, la gente impazziva entusiasta e il bar pieno di assatanati – assetati e nel mentre (mi pare avessi addosso anche una maschera di Frankenstein) avevo l’altro immobilizzato in cucina perchè il serpente gli puntava la faccia sibilando! Cose così insomma, ma la magia avviene qua, nel momento in cui la diversità vince e si fonde rendendo ogni serata speciale e unica. Una gabbia di matti, ma che danno il massimo per la migliore riuscita. In genere ce la caviamo abbastanza bene».

La pigrizia mentale

E la “scena” musicale italiana? Come è messo l’underground, dal suo punto di osservazione? «La scena musicale italiana di oggi non esiste. O meglio esiste una porcheria di massa che è così piatta e priva di contenuti ed innovazioni musicali, che per farti capire il mio grado di interesse verso di essa, l’unica radio che ascolto è Radio 24. Con questo non voglio dire che in Italia manchino grandi musicisti, tutt’altro. Infatti è questo il lato triste: che debbano andare principalmente all’estero ad esibirsi, dove la lungimiranza del pubblico e di chi propone i concerti, nonché degli enti governativi è superiore e più rispettosa verso la musica e i loro esecutori». Da noi c’è una vera e propria tara culturale: «Il nostro paese è così arretrato che la maggior parte delle persone, se gli dici che fai il musicista, ti chiede: “e oltre a questo”? Non viene nemmeno considerato un vero lavoro molte volte, eppure ci sono dei veri e propri “mostri” in giro che se fossero nati nel posto giusto sarebbero delle star. Per mangiar soldi e alimentare mode, ci siamo inventati persino i talent show televisivi condotti da quattro mummie, per scoprire il personaggio del momento che ovviamente deve esprimere i contenuti dello sponsor per avanzare o addirittura pagare per essere la, come a Sanremo. Cose note ma che non suscitano più nemmeno scalpore, la gente è pigra e vuole un prodotto preconfezionato per sentirsi al sicuro dietro uno schermo, senza alzare il culo dal divano, non importa a quale prezzo».

Mai mollare

Il sottosuolo delle band che ancora ci provano, a girare in Italia e in Europa a proporre musica originale, resiste ancora, ma sempre più ai margini: «Ci sono progetti straordinari che ho avuto la fortuna di ospitare al Krach, musicisti da farti rimanere con la bocca aperta e gli occhi strabuzzati che nessuno conoscerà mai, tanti giovani che sono il nostro futuro dovremmo farne tesoro e che si ritrovano a suonare davanti 20 o 50 persone quando va bene. Ovviamente l’ingresso deve essere gratuito, perchè non dimenticate che il grande problema dello sviluppo e la diffusione della musica in Italia, specie quella underground, è causata dallo scarso rispetto del pubblico che è poco incline a pagare gli spettacoli. Con queste premesse la scena musicale sarà sempre maltrattata e affossata anche da parte di uno Stato che grazie a corrotte politiche amministrative penalizza e colpisce i musicisti e i gestori dei locali a cui non dando nessuna forma di sussidiarietà, ma anzi ti riempiono di normative restrittive, multe e tasse. Italia, ma vaffanculo va’!». E quindi? Si fa lo stesso? Certo: «E’ un mondo difficile, specie in questo genere, ma l’importante è non mollare, non mollare mai. E questa, secondo me, è l’essenza della parola rock!».

(ph: Krach)