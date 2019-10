Che tempo fa

Condividi

La regione nei prossimi giorni sarà interessata da un flusso di correnti nord-occidentali in quota, a tratti umide, che determineranno fasi di maggiore nuvolosità ma generalmente senza precipitazioni associate, alternate ad ampi tratti soleggiati. Le temperature si manterranno su valori un po’ inferiori alla media del periodo. Lunedì mattina possibile maggiore variabilità per il passaggio di un minimo depressionario sul Mediterraneo occidentale che richiamerà correnti instabili dai quadranti orientali con possibili modeste precipitazioni. Martedì tempo stabile. Vediamo le previsioni in dettaglio di Arpav nei prossimi giorni.

Sabato 5 ottobre in prevalenza soleggiato, salvo nuvolosità nelle prime ore sulla pianura orientale e meridionale e maggiori annuvolamenti sulle Dolomiti settentrionali a partire dalle ore centrali. Precipitazioni in prevalenza assenti.

Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in aumento.

Domenica 6 ottobre al mattino sereno o poco nuvoloso, dalla tarda mattinata sviluppo di nuvolosità irregolare, più frequente e a tratti consistente nel pomeriggio specie in montagna, alternata a schiarite. Precipitazioni in prevalenza assenti fino a metà pomeriggio, in seguito probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche precipitazione sulle zone montane; limite delle eventuali deboli nevicate intorno a 1900/2000 m. Temperature minime senza notevoli variazioni o in aumento in pianura, in calo sulle zone montane; massime in diminuzione sulle zone montane, stazionarie in pianura.

Lunedì 7 ottobre fino al primo mattino fase di variabilità/instabilità con qualche possibile precipitazione sulla pianura sud-occidentale e sulle zone montane più occidentali. In seguito tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature senza variazioni di rilievo. In pianura venti dai quadranti orientali moderati a tratti tesi, specie sulla costa. In quota venti deboli/moderati settentrionali, con locali condizioni di Foehn in qualche valle. Mare mosso.

Martedì 8 ottobre tempo stabile con ampi rasserenamenti e a tratti della nuvolosità, specie al mattino ma senza precipitazioni associate. Temperature minime in diminuzione, massime senza notevoli variazioni. Previsore: R.R.