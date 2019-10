Treviso, la storia di Caterina: «Mi prostituisco per problemi economici»

Condividi

Telefonata particolare quella andata in onda a I Lunatici su Rai Radio2. A chiamare è una donna che si identifica come Caterina di Treviso. La donna si presenta spiegando che vende il suo corpo dallo scorso aprile e ha 31 anni. «Faccio la prostituta in automobile perché devo risolvere dei problemi di natura economica: ho delle pendenze con l’agenzia delle entrate – continua Caterina -. Ero sposata con una persona che mi ha messo nei guai. Lavoravo in una biblioteca prima. Adesso sono sposata, ma mio marito non sa che faccio questo lavoro. Mi piace ogni tanto sì, ma spero di smettere presto».

«Gli uomini sono strani – chiosa la trevigiana -: quando c’è la Champions League non c’è nessuno. E quando gioca la Juventus è ancora peggio. Io aspetto i mariti insoddisfatti delle altre donne. Ma mi pongo dei limiti: non vado con ubriachi, drogati e alcuni stranieri. Chiedo cinquanta euro a prestazione per una cosa veloce. Tra i miei clienti ci sono anche molti sessantenni. Gli uomini che vengono con me non mi fanno schifo, ma pena. Hanno tutti tanti problemi. Polizia e carabinieri? Non mi dicono niente. Ho sentito parlare dei papponi che pretendono un pizzo per farti battere senza romperti le scatole, ma per ora da me non è venuto nessuno».

