Sparatoria in questura a Trieste: morti due poliziotti

Sparatoria alla questura di Trieste poco prima delle 18. Nel conflitto a fuoco sono morti due poliziotti, un altro è stato ferito in modo lieve. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini erano stati portati in questura sugli sviluppi di un’indagine per rapina. Uno dei due ha chiesto di poter andare in bagno e ha aggredito un agente. Nella colluttazione è riuscito a impadronirsi della pistola del poliziotto e ha fatto fuoco ed è poi stato fermato. L’altra persona ha provato a fuggire nei sotterranei della questura ma è stato fermato poco dopo.

Fonte: Adnkronos

(ph: Flickr Fred Romero)