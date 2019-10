Perde controllo della moto e finisce fuori strada: morto vicentino

Condividi

Incidente mortale questa notte intorno all’una a Loria, in provincia di Treviso. A perdere la vita Redian Abllanica, 35enne di Rossano Veneto che ha perso il controllo della sua Yamaha Majestic 400 in una rotonda lungo la provinciale 81 ed è finito fuori strada. Nonostante i soccorsi tempestivi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente anche se dalle prime informazioni sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti. Sembra che l’uomo sia finito sopra il cordolo di cemento che delimita l’aiuola.