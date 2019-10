Truffa diamanti, indagini concluse: oltre 50 vittime in Veneto

Condividi

Concluse le indagini della procura della Repubblica presso il tribunale di Milano in relazione alla truffa di diamanti, nell’ambito delle quali è stato eseguito un sequestro preventivo, per un valore di oltre 700 milioni di euro, a carico della società venditrici dei diamanti e di alcuni primari istituti di credito (tra cui Banco popolare di Milano, Intesa San Paolo, Monte Paschi Siena, Unicredit). «Tali istituti hanno permesso la realizzazione della pratica fraudolenta attraverso la messa a disposizione delle sedi, permettendo l’attuarsi della condotta scorretta, traendone un interesse economico e commerciale che ne qualifica il coinvolgimento e la responsabilità nell’attività di vendita dei diamanti», scrive in un comunicato Matteo Moschini del Movimento Difesa del Cittadino Veneto.

«Le tante denunce depositate presso le procure venete e presso quella di Milano hanno dato i loro frutti – continua l’avvocato – e riteniamo che alla conclusione delle indagini, condotte nei confronti di 87 persone e 7 società, seguiranno i rinvii a giudizio di tutti coloro che hanno preso parte ad una delle maggiori truffe del secolo, che ha generato profitti illeciti per più di mezzo miliardo di euro».