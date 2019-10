Vicenza, nuovi spazi in carcere: 100 posti in più

Condividi

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dei locali della Casa Circondariale “Filippo Del Papa” di Vicenza, messi a disposizione del personale ospedaliero dell’ULSS 8 Berica. Alla presenza del Direttore della Casa Circondariale, Fabrizio Cacciabue, assieme al Commissario Coordinatore della Polizia Penitenziaria, Giuseppe Testa, al Direttore Generale ULSS 8 Berica, Giovanni Pavesi, al Direttore Servizi Socio Sanitari, Giampaolo Stopazzolo, e al Direttore della Sanità Penitenziaria, Stefano Tolio sono stati inaugurati oggi i nuovi locali.

A breve, infatti, il Carcere di Vicenza sarà in grado di “ospitare” in sicurezza circa cento detenuti in più, arrivando ad ottenere una capienza totale di circa 430 persone che sconteranno la loro pena nel rispetto dei propri diritti in materia di assistenza sanitaria.