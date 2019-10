I giochi di una volta in Corso Fogazzaro

Condividi

Nella seconda domenica di autunno continua l’esposizione di bancarelle e mercatini in Corso Fogazzaro a Vicenza, promossa dall’associazione “Il Tritone”. Dopo la festa d’autunno, sabato 5 ottobre è la volta di “Collezionare”, il mercatino dell’antiquariato.

In contemporanea il Salotto Fogazzaro (Corso Fogazzaro Nord) ospiterà il Ludobus La Tana dei Tarli. Questa ludoteca itinerante allestirà lungo il Corso (fino alla Chiesa dei Carmini) circa 30 postazioni di gioco. Sarà una giornata dedicata alla riscoperta dei giochi di una volta, in legno, in cui potranno cimentarsi non solo i più piccoli. (t.d.b.)

