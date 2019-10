Vicenza invasa da adesivi di gatti: risolto il mistero

Condividi

“44 gatti in fila per 6 col resto di due…”. Iniziava così il ritornello della famosa canzone de Lo Zecchino d’Oro. Ebbene questi 44 gatti sono diventati un gioco che sta incuriosendo Vicenza. In molti infatti hanno notato degli adesivi che rappresentano immagini di gatti vicentini e si chiedono cosa stia succedendo. Oggi vi sveliamo l’arcano.

Si tratta di una specie di caccia al tesoro chiamata “Street Cats Game” ideata da Mark Serigrafia. Nascosti in ogni angolo di Vicenza ci sono 44 stickers. L’obbiettivo è quello di trovarne almeno 20, mandare le foto a Mark Serigrafia. In palio una maglietta a 2 colori. Il gioco finisce il 31 dicembre (o quando finiscono le 29 maglie ancora disponibili).