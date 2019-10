Vicenza, 3 new entry nella squadra di Rucco

Condividi

Oggi il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha annunciato l’assegnazione di alcune deleghe a tre consiglieri comunali: Jacopo Maltauro si occuperà di studio e sviluppo di progetti e attività nell’ambito delle politiche giovanili con particolare riferimento al coordinamento degli spazi e dei servizi comunali dedicati ai giovani, degli eventi di aggregazione giovanile e dei rapporti con i gruppi che organizzano i festival musicali e culturali giovanili che si svolgono nel territorio comunale; a Valter Casarotto sono delegate le funzioni di studio e sviluppo di progetti e attività correlate alle celebrazioni del V centenario del primo viaggio intorno al mondo (1519-1521), narrato dal vicentino Antonio Pigafetta; Matteo Reginato si occuperà di funzioni di studio e sviluppo di progetti e attività per iniziative di promozione e valorizzazione dell’identità veneta.

«Per alcune tematiche ho ritenuto di investire i consiglieri comunali di alcune deleghe specifiche – ha spiegato Rucco -. A Maltauro sono affidate le politiche giovanili, delega precedentemente assegnata a Marco Lunardi, che ora ha l’incarico di assessore. La delega era quindi rimasta sotto il controllo del vicesindaco Tosetto. La scelta è ricaduta su Maltauro che essendo vicino per età al mondo giovanile è certamente in grado di comprendere i bisogni di questa fascia di popolazione. Ricordo che alle politiche giovanili è assegnato un capitolo di bilancio importante. E’ giunto il momento di avviare una serie di progetti che abbiamo intenzione di realizzare e sui quali non ci siamo impegnati nel primo anno e mezzo di mandato, che si chiude a dicembre, in cui abbiamo lavorato soprattutto per fronteggiare le urgenze»

«A Valter Casarotto – prosegue Rucco -, membro del consiglio direttivo dell’associazione Pigafetta 500 che sta lavorando per promuovere l’anniversario della partenza della spedizione di Magellano e Pigafetta per la circumnavigazione del globo, è stata assegnata una delega specifica. Si tratta di un progetto a cui teniamo particolarmente, che si svilupperà nei prossimi tre anni con risorse specifiche assegnate, e per il quale Casarotto, artigiano e imprenditore ha dimostrato capacità di gestione».

«Matteo Reginato, che si è distinto nell’organizzazione de “Il giro della Rua” che vogliamo continuare a promuovere con cadenza biennale, come previsto, si occuperà dello studio e di sviluppo di progetti e attività per iniziative di promozione dell’identità veneta. Un tema che questa amministrazione sta valorizzando come già avvenuto con l’assessore Tolio che ha promosso un progetto dedicato alla lingua veneta inserito nel Poft. Intendiamo pertanto organizzare nuove iniziative di promozione dell’identità veneta in collaborazione con le associazioni del territorio», ha concluso Rucco.

Jacopo Maltauro ha ricordato la necessità di dare in mano a generazioni consapevoli, preparate e formate l’eredità imprenditoriale e culturale che lascerà Vicenza. Le priorità segnalate sono il lavoro, l’occupazione, l’identità e la creazione di opportunità affinché i giovani possano continuare a costruire il proprio futuro in città. Il tutto attraverso una condivisione con il sindaco, il vicesindaco, il territorio cercando anche confronti con realtà fuori dal confine cittadino.

Valter Casarotto ha ricordato che il progetto Pigafetta 500, in fase di preparazione già da due anni, ha preso il via il 20 settembre 2019 e proseguirà per i prossimi tre anni con l’intento di valorizzare la figura di Pigafetta per promuovere la storia e la cultura del territorio che dovrà essere visto come meta anche per approfondire la conoscenza del noto scrittore.

Matteo Reginato ha sottolineato che valorizzare l’identità veneta significa prendersi cura e promuovere la storia, la tradizione popolare, l’enogastronomia e il territorio. Attraverso rievocazioni storiche, la cura dell’ambiente, valorizzando il turismo e le bellezze storiche e architettoniche. Coinvolgendo anche le associazioni che si occupano di questi temi.