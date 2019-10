“Vicenza ai vicentini” a Rucco: «Delega sicurezza a noi o lasciamo»

Condividi

L’associazione “Vicenza ai vicentini”, in un comunicato dall’emblematico titolo “Punto di non ritorno”, critica l’amministrazione di centrodestra, fin qui sempre sostenuta, del sindaco Francesco Rucco, per la riassegnazione degli spazi di via Rossi al centro sociale Bocciodromo, del quale si chiedeva invece la chiusura totale.

«Per uscire da questa fase di stallo chiediamo al sindaco che ci venga affidata la delega alla sicurezza – prosegue la nota dell’associazione -. Chiediamo ciò perché il nostro impegno per questa città è da anni tangibile e concreto, fatto di passeggiate per la sicurezza, raccolte firme, presidi, manifestazioni. Siamo convinti di poter dare una scossa a questa città. Per tale ragione, con amicizia, lo invitiamo a non costringerci a lasciarlo da solo. Solo in mano a partiti a cui importa solo della proverbiale “carega”, Lega in primis – conclude la nota – la quale è colpevolmente sparita dalla scena cittadina».