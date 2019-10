Padova, Bitonci: «La stazione è un Bronx»

Condividi

C’era l’ex sindaco, il leghista Massimo Bitonci, alla testa della manifestazione del Carroccio andata in scena ieri, venerdì, sul tema dell’emergenza sicurezza a Padova.

E non sono stati risparmiati gli strali nei confronti dell’attuale amministrazione, guidata dal democratico Sergio Giordani. «Non è vero che il Comune non può fare niente per arginare il fenomeno della criminalità sulle strade – ha detto Bitonci ai giornalisti – Ad esempio si potrebbe riprendere in mano il mio progetto di installare una sede della polizia locale in stazione: anche se i mezzi possono essere “un po’ morbidi”, la presenza degli agenti sarebbe un sicuro deterrente e farebbe sentire più sicuri i cittadini e i viaggiatori». Critiche anche sulla creazione della zona pedonale: «La circolazione va ripristinata subito, per le auto e soprattutto per i mezzi delle forze dell’ordine: come possono intervenire in caso di emergenza se ci sono i blocchi di cemento?».

Tra due anni a Padova si voterà: sembra proprio che l’ex sindaco abbia dato il via alla campagna elettorale per riprendersi Palazzo Moroni.

(Ph Massimo Bitonci Facebook)