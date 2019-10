Raffica di incidenti in montagna: gravi ciclista e motociclista

Condividi

E’ di tre feriti, di cui due gravi il bilancio degli incidenti avvenuti nel pomeriggio nel Bellunese.

A Ponte nelle Alpi in località La secca, una Renault Kangoo, condotta da un 31enne bellunese, per cause in corso di accertamento, entrava in collisione con una bicicletta condotta da A.C. classe ’60 residente a Venezia che riportava la frattura del femore, venendo ricoverato all ospedale di Belluno. Rilievi da parte dei carabinieri di Alpago.

Poco dopo una spettacolare fuoriuscita autonoma di auto tra Alleghe e Cencenighe (nella foto di copertina). Inviata sul posto una pattuglia dei carabinieri, oltre al Suem 118 che ha prelevato l’autista per accertamenti.

Infine una pattuglia è intervenuta a Felre dove una Renault Megane, guidata da un 78enne, in corrispondenza dell’intersezione stradale al km 8+200 della SP1/bis, ometteva di

dare la precedenza al motoveicolo SEZUKI GSXS condotto dal 47enne F.B., che viaggiava nel senso opposto di marcia con diritto di precedenza. Il motociclista veniva trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Feltre. Prognosi in corso di valutazione, lievi danni a livello

muscolare degli arti inferiori.