Chievo corsaro mette in crisi il Livorno

Condividi

Linkedin email

Grande prova di carattere da parte del Chievo al Picchi di Livorno: 4 a 3 è il risultato finale con gli uomini di Marcolini che portano a casa tre punti pesanti e lasciano gli amaranto di Breda nella parte che scotta della classifica.

LO SPORT

Il tabellino

LIVORNO-CHIEVO 3-4

RETI: Marsura 4′ pt (L) Pucciarelli 5′ pt (C) Marras 25′ pt (L) Marsura 30′ pt (L) Meggiorini 8′ st e 13′ st rig.(C), 42′ st Segre

Livorno (3-4-3): Plizzari; Boben, Di Gennaro, Bogdan; Del Prato, Luci (Morganella 29′ st), Agazzi, Porcino; Marras, Raicevic (Braken 16′ st), Marsura. Panchina Zima, Ricci, Gasbarro, Gonnelli, Rizzo A., Rocca, Murilo, Morelli, Stoian, Mazzeo Allenatore Breda.

Chievo (4-3-1-2): Semper; Dickmann, Leverbe, Cesar, Frey; Pina Nunes (Vignato 1′ st), Obi (Esposito 18′ pt), Segre; Pucciarelli; Meggiorini, Djordjevic (Rodriguez 23′ st). Panchina Nardi, Pavoni, Cotali, Rigione, Vaisanen, Brivio, Bertagnoli, Karamoko, Rovaglia Allenatore Marcolini.

Arbitro: Illuzzi di Molfetta

Note Bella giornata, campo in ottime condizioni. 4.945 spettatori (1594 paganti, 3351 abbonati) Ammoniti Boben (L) Dickmann (C) Marras (L) Frey (C) Rodriguez (C) Cesar (C) Recuperi 1′

(Ph Ac Chievo)