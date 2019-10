Condividi

È di due feriti gravissimi il bilancio di altrettanti incidenti nel Vicentino, avvenuti intorno a mezzogiorno, oggi, sabato.

Uno è avvenuto a Caldogno, lungo la statale Pasubio: la vittima, una donna delin bicicletta, ’61, è stata trasferita al San Bortolo in codice rosso.

Stessa gravità per un ciclista anziano, investito a Marostica, in via Aldo Moro.

In entrambi i casi, gravi ripercussioni sul traffico.