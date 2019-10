Condividi

Linkedin email

Incidente mortale, questa notte, domenica, alle 4 e 50, a Montebelluna, in via Bassanese.

Un 23enne romeno, Adrian Taran Toma ha improvvisamente perso il controllo della sua station-wagon, andando a schiantarsi fuori strada. Per lui non c’è stato nulla da fare e i vigili del fuoco hanno lavorato per oltre un’ora per estrarlo dalle lamiere. Indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente.