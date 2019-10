Allerta alluvioni: «Vite umane a rischio e danni incalcolabili»

Condividi

Linkedin email

«Dopo centinaia di incontri con politici nazionali, regionali, locali, tante manifestazioni, convegni, sit-in, ci sembra opportuno richiamare, per iscritto, che il livello di rischio idrogeologico dei nostri territori resta grave e pressochè immutato rispetto al passato».

Così Marino Zamboni, storico attivista ambientale e soprattutto grande promotore dell'”idrovia

Padova-Venezia”, che avrebbe funzione anche di scolmatore. «Siamo in prossimità di un’altra stagione autunnale di forti preoccupazioni; e l’idrovia è ancora fra i sogni di noi cittadini» prosegue Zamboni, a nome di Legambiente, Associazione Intercomunale Brenta Sicuro, Comitato una mano per Battaglia Terme, Comitato Spontaneo Alluvionati di Montegrotto Terme, Comitato salvaguardia del territorio di Selvazzano e Rubano.

Sono ben 31 i Consigli comunali della Provincia di Padova e della Città Metropolitana di Venezia, rappresentativi di un territorio con oltre 500.000 abitanti, che nel corso del 2018 e del 2019 hanno approvato mozioni ed ordini del giorno, indirizzati alla Regione Veneto, con la richiesta di procedere all’esecuzione del progetto definitivo dell’opera, che permetterebbe di accedere ai numerosi capitoli di finanziamento per il completamento dell’opera stessa.

I comitati ed associazioni hanno così deciso di scrivere al ministro per l’Ambiente, Sergio Costa, e ad altri rappresentanti istituzionali locali, tra cui il governatore Luca Zaia, affinchè sia affrontato con urgenza il rischio alluvione che interessa il territorio attraversato dai Fiumi Brenta e Bacchiglione da Padova al Mare.

La situazione

Il Fiume Brenta fa parte di un unico bacino con il Fiume Bacchiglione e i due fiumi sono collegati da canali che, in caso di piena di uno dei due, scolmano l’acqua in eccesso dell’uno nell’altro. In caso di piena contemporanea non ci sono alternative all’alluvione in quanto, nel territorio a valle di Stra il Brenta, avendo una portata sottodimensionata di circa 400 mc/sec rispetto alla portata dell’alveo a nord, non sarebbe in grado di reggere nemmeno una piena eccezionale del solo Brenta. Inoltre che il tratto di Fiume Brenta a valle di Stra è di natura artificiale e che l’alveo è contenuto fra argini rilevati rispetto al piano campagna. Tali argini presentano numerosi ed estesi fenomeni erosivi che, a detta degli esperti, non sono in grado di reggere una piena importante. Tale situazione è ampiamente conosciuta e documentata, sia da Indagini commissionate dalla Regione Veneto (Studio Ing. Mazzucato, indagine del 2014) che da rilevamenti degli anni 2017 e 2018 sia sul fiume Brenta che sul Bacchiglione.

L’appello

«Le alluvioni si possono riproporre anche ad intervalli brevi, mettendo a rischio la vita delle persone, ed i costi dei danni che producono sono superiori a quelli delle opere necessarie ad evitarle – scrive Legambiente al ministro – Per quanto sopra rivolgiamo un pressante appello alle Autorità in indirizzo perché non si ripeta la drammatica alluvione del 1966 e si dia corso al completamento del progetto definitivo dell’Idrovia Padova – Venezia il cui “Progetto Preliminare per il completamento dell’Idrovia Padova-Venezia come canale navigabile di V classe, con funzione di scolmatore del Sistema

Bacchiglione – Brenta e ricomposizione ambientale del territorio”, è fermo da oltre tre anni e

mezzo in Regione Veneto. Il completamento dell’opera avrebbe importanti e positive ripercussioni anche sulle aree a monte dell’opera e nell’area termale del padovano in quanto permetterebbe un più rapido, ed efficace, deflusso delle acque».

(Ph Marino Zamboni)