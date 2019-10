Via dalla squadra di calcio perchè di FdI: caso in Parlamento

Condividi

Linkedin email

“Cacciata da squadra calcio a 5 perché di FdI. Facciano torneo dei centri sociali se ci tengono, ma senza i vantaggi fiscali riconosciuti a chi fa sport. Presenteremo interrogazione al Governo. CONI intervenga: nello sport non c’è spazio per discriminazione”. Lo scrive in un tweet Giorgia Meloni, presidente

di Fdi.

“Sono scandalizzata dalla notizia dell’esclusione di Elvira Bello, presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Cadoneghe in provincia di Padova, dalla squadra di calcio a 5 nella quale giocava -ha poi spiegato la Meloni-. Elvira è stata cacciata e messa alla porta perché le sue idee e il suo impegno politico sono stati giudicati incompatibili con gli ‘intenti sociali’ dell’associazione”.

“Se l’Asd Quadrato Meticcio vuole fare un circolo politico, è libera di farlo ma non può godere dei vantaggi fiscali riconosciuti dalla legge a chi pratica sport. Faccia pure il torneo dei centri sociali d’Italia se ci tiene -ha aggiunto la leader di FdI-. Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione al Governo su questa vergogna e chiede al CONI di intervenire subito per ribadire che nel mondo dello sport non c’è nessuno spazio per la discriminazione».