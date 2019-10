Aggredisce tabaccaio per pacchetto di sigarette: aveva il Daspo

Condividi

Linkedin email

Una pattuglia della Sezione Volanti ha arrestato un ganese di 31 anni per tentata rapina ad un tabaccaio in via Leopardi, a Padova.

Cosa è successo

L’uomo era entrato nell’attività commerciale e dopo aver chiesto un pacchetto di sigarette si era rifiutato di pagarlo, innescando una lite con il titolare, culminata con una aggressione nei suoi confronti. Arrivata immediatamente una Volante sul posto, lo straniero ha continuato ad opporsi, procurando lesioni anche agli operatori della Polizia Locale nel frattempo intervenuti. Il ganese è stato immobilizzato dai poliziotti, che lo hanno subito riconosciuto come lo stesso straniero che il giorno prima avevano denunciato per aver molestato i clienti di una gelateria e poi di un ristorante della città. Accompagnato in Questura, il 31enne, su cui gravava il divieto di dimora nel Veneto, è stato arrestato e al termine del giudizio per Direttissima in Tribunale condotto in carcere