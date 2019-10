Zucchine di mare e scatolette: Meloni regina dei sondaggi

Condividi

L’allieva ha battuto il maestro. Se Matteo Salvini ha conquistato milioni di follower alternando sui social gattini e panini con feroci interventi politici, Giorgia Meloni, dopo una vita di comizi in piazze più o meno grandi, ha cominciato si è fatta notare dagli italiani trasformando gaffe imbarazzanti in riusciti spot su Facebook. Indimenticabile il pescaggio della zucchina, dopo aver parlato di zucchine di mare in un intervento anti UE.

Poi c’è stata l’invettiva cosiddetta “della scatoletta di tonno”, in cui criticava aspramente il cambio di rotta dei grillini: dal voler “aprire” il parlamento al non volerne più uscire. Non solo social però: Giorgia nel frattempo macinava comizi in piazza e ospitate tv, senza mai lesinare grinta e populismo (del resto, chi se non lei).

Il sorpasso

E, secondo l’ultimo sondaggio, è finalmente arrivato il sorpasso. La leader di Fratelli d’Italia ha superato Salvini nel gradimento degli italiani: stando all’indagine ‘Demos Pi’ pubbicata da Repubblica, Giorgia Meloni con il 43% dei consensi supera “il capitano” che passa dal 46 al 42%. La numero uno di Fratelli di Italia supera in gradimento anche Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, tristemente ultimo, stando all’indagine ‘Demos Pi’. Resta primo il premier Giuseppe Conte, al 53%. Da sottolineare che Meloni è l’unica leader di partito donna presente nelle rilevazioni (l’altra è Emma Bonino, che non compare).

«Prima il partito»

“Il gradimento personale fa sicuramente piacere ma il dato che più mi interessa è che Fratelli d’Italia

continua a crescere, nei sondaggi e nei voti reali, sui territori. C’è tanto entusiasmo intorno a noi e vogliamo esserne all’altezza”. Ha detto intervistata da ‘Il Tempo’. Meloni sottolinea che “la coerenza paga” e “l’unico contratto valido è quello che abbiamo sottoscritto con gli italiani alle elezioni”, inoltre “per noi i 5 stelle sono soltanto un’altra sinistra e noi la sinistra la combattiamo, non la portiamo al governo”.

Infine annuncia “un grande appuntamento programmatico per sabato 30 novembre, vogliamo farci trovare pronti” alla luce alla luce di una certezza: “Prima o poi si tonerà a votare e toccherà a noi”. Il capitano è avvisato.