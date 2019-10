Schianto a Nevegal: motoclista gravissimo

Condividi

Linkedin email

Gravissimo incidente questa mattina, domenica, alle 11, alle porte di Nevegal, Belluno. Un motociclista 49enne di Mogliano Veneto ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato sull’asfalto. I sanitari del Suem 118 lo hanno trasportato all’ospedale di Belluno in codice rosso, ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.