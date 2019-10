L’oroscopo della settimana (7-13 ottobre): riflettori puntati sull’Ariete

Condividi

♈-ARIETE

LUNA PIENA: PIENA VISIBILITA’

Nel tuo bel segno in settimana ci sarà la fase importantissima della luna piena: il giorno 13 infatti nel 20° la Luna rifletterà nei tuoi gradi zodiacali in tutto il suo splendore, riflesso appunto dal Sole. L’attenzione torna su di te, sui tuoi talenti e sulla tua progettualità, mai così brillante e luminosa come si presenta in codesta fase. Ultimamente hai rintuzzato più di qualche attacco frontale e ora sei in grado di ribadire con maestria ad ogni possibile disagio. Concentrati bene sui tuoi obiettivi .

♉-TORO

SCEGLI BENE IL CONTESTO

Le stelle ti consigliano di scegliere bene i tuoi attuali e prossimi compagni di viaggio e di merende: Urano nella prima decade del Segno è sotto scacco da parte di Mercurio e di Venere contrari e nello Scorpione… Un pizzico di oculata diffidenza, di sano distacco, per chi ti si accompagna adesso è davvero d’obbligo perché pare non sia tutto oro ciò che luccica. Non farti abbagliare da chi dimostra forse doti più superficiali che sostanziali. Anche in amore non dar tutto per scontato: pretendi concretezza.

♊-GEMELLI

APPETIBILITA’ EROTICA…

Continua la sequela dei soddisfacenti cambiamenti ai quali Marte, Sole e Venere positivamente situati in Bilancia collaborano assai attivamente. Ci sono in previsione accordi interessanti sul fronte sentimentale, condizioni di arrapante appetibilità erotica fra te e chi ami, energia attrattiva e in definitiva una sana gioia di vivere che da tempo non era così effervescente come appare ora… Giove e Nettuno sono ancora un tantino ostici, ma le possibilità di miglioramento si rivelano entusiasmanti.

♋-CANCRO

INTERESSI DOMESTICI.

Il punto di riferimento attuale è il gruppo domestico: croce e delizia in contemporanea del tuo intero universo! Chi ti circonda quotidianamente si adatta bene alle tue affettuose indicazioni e così, di concerto, procedere velocemente verso mete ambite diventa assai più semplice rispetto a irritanti e battagliere fasi precedenti. Nel contempo ti pare che il team familiare assorba quasi la globalità del tuo tempo, che ti piacerebbe invece indirizzare verso obbiettivi più personali e decisamente più riservati.

♌-LEONE

LUSINGHIERA AMMIRAZIONE

Una comunicativa speciale, molto ben programmata ed eseguita con criteri assai sofisticati farà conoscere ad un pubblico più vasto del solito sia le tue capacità, sia i numerosi talenti di cui la natura ti ha abbondantemente fornito. Con la luna piena che da lustro anche a te, segno di fuoco come l’ariete, con gche completa il quadro di consensi celesti dal Sagittario è certo, certissimo, che saprai metterti in bella mostra. Una vasta fetta di buoni conoscenti ti dimostreranno lusinghiera ammirazione…

♍-VERGINE

FACCIAMO IL PUNTO

E’ il momento di contare, uno per uno, i benefici che gli astri ti hanno oro ora regalato nei passaggi nei gradi che lo Zodiaco ti affida che si sono verificati quasi all’unisono. Regali di competenza, di prestigio, di ferma autorevolezza che si riflettono ora nel lavoro, nella vita privata e nei ritmi divenuti finalmente meno serrati e più tranquilli. Interessarsi attivamente alla propria immagine pubblica si rivelerà intelligente e necessario perché una buona nomea ti serve per approcci migliori con l’eventuale clientela.

♎-BILANCIA

FAI MILLE VERIFICHE PRIMA DI…

Quando la settimana inizia importanti valori celesti presenziano nel tuo Segno: Marte, Sole e Venere. L’aspetto fisico, il vigore personale e il sex-appeal attraversano un periodo fiorente e pieno di soddisfazione. Il Sole si legherà a Giove in un positivo sestile, che comporta serenità, brio e parecchie occasioni di investire. Però Mercurio e poi anche Venere in Scorpione, nella tua Seconda Casa e opposizione a Urano, ti suggeriscono di compiere mille e una verifiche prima di dare il tuo definitivo consenso.

♏-SCORPIONE

MERCURIO, VENERE E URANO…

Che le indicazioni che l’ago della bilancia dell’attenzione degli astri si sposterà su di te e sulle tue intenzioni è detto dalla presenza di Mercurio nei Gradi che ti riguardano, dall’ingresso di Venere martedì 8, e dai legami nei quali Venere e Mercurio saranno coinvolti con il contrario Urano, posizionato nel Toro. Rotture in vista? Nel campo delle dolci emozioni a due e in settori più prosaici e legati al lavoro certe tensioni si manifeste-ranno con una certe insistenza. Un consiglio: mantieni i nervi ben saldi…

♐-SAGITTARIO

STRAVOLGIMENTI FINANZIARI

Un bel ripasso sulle questioni finanziarie e una attenta valutazione delle mosse da fare adesso e in un prossimo futuro si rivela indispensabile, anche perché il bel Giove che occupa il tuo Segno è i rapporti complicati e poco scorrevoli con il mutevole Nettuno pescino. Rivedere con scrupolosa e certosina attenzione le rese effettive e la qualità di investimenti, titoli, proprietà, rendite in maturazione potrebbe essere oltremodo saggio, specialmente se hai in animo di fare importati e vantaggiosi stravolgimenti.

♑-CAPRICORNO

PRENDI APPUNTI!

Dimenticanze, errori di valutazione e improvvise quanto inopportune negligenze sono da evitare come la peste, poiché le loro conseguenze ti darebbero fastidio per un lungo lasso di tempo. A parte che la Luna nella tua Terza Decade all’inizio della settimana a far compagnia a Saturno e Plutone ti fornirà anche un istinto più pronunciato del solito, è opportuno che tu usi con più costanza l’agenda, il block notes, la provvida memoria del telefonino per segnalare tutte le incombenze. Da consultare spesso!

♒-ACQUARIO

MILLE PROGETTI IN ELABORAZIONE

Hai idee straordinarie, lavori contemporaneamente su mille progetti diversi, ti applichi anche in campi che non ti sono abituali ma al tuo attivismo c’è una sola contro indicazione: la scelta di tempi troppo stretti e troppo risicati. Se ti metterai in moto con maggiore agio, senza l’ansia da prestazione che l’eccessiva fretta comporta tutto, tutto e tutto ti andrà meglio. In rilancio una relazione a due che sembrava alla frutta e alla quale Marte, Sole e Venere sapranno dare nuovi spunti e infuocata vitalità.

♓-PESCI

IL SEGRETO E’ SEMPLICE…

La contrapposta Vergine e lo Scorpione che via via si andrà riempiendo: ecco il segreto dell’espansione attuale e della man mano più consistente sicurezza di te e delle tue importanti mete. L’atmosfera che ti riguarda passa dal meno al più in una manciata di giornate, e le prospettive che migliorano miglioreranno anche il tuo umore. In particolare lo scambio emotivo, la vicinanza e la tenerezza a due diverranno di certo moneta corrente nei rapporti amorosi, davvero vincolanti e intensi come non mai.

A cura di Susy Grossi consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)