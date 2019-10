Temporali in serata, neve a quota 2000

Condividi

Linkedin email

Domenica pomeriggio, con iniziale nuvolosità irregolare a tratti consistente, alternata a qualche schiarita, in seguito generale aumento della nuvolosità. Precipitazioni inizialmente a carattere locale, dal tardo pomeriggio/sera aumento della probabilità fino a medio-bassa (25-50%) sui settori centro-occidentali, anche a carattere di rovescio o locale temporale; limite delle eventuali deboli nevicate intorno a 1900/2000 m. Temperature massime in diminuzione. In pianura venti in prevalenza dai quadranti orientali deboli/moderati, a tratti anche tesi sulla costa. In quota moderati nord-occidentali.

COSA FARE OGGI