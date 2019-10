Che tempo fa

Condividi

lunedì 7. Fino a metà mattina fase di variabilità/instabilità con annuvolamenti irregolari, a tratti consistenti, specie verso Ovest; in seguito in prevalenza soleggiato.

Precipitazioni. Fino a parte della mattinata probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche precipitazione, anche a carattere di rovescio od occasionale temporale, specie sui settori più occidentali della regione con limite della neve intorno ai 1900/2100 m; in seguito assenti.

Temperature. Minime senza variazioni di rilievo o in locale diminuzione; massime in aumento.

Venti. In pianura venti dai quadranti orientali moderati a tratti tesi, specie sulla costa. In quota venti moderati, a tratti tesi, settentrionali, con locali condizioni di Foehn in qualche valle.

Mare. Da poco mosso a mosso.