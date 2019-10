Padova, sgomberato Gramigna: «Repressione domenicale e di sinistra»

Condividi

E’ durata poche settimane l’occupazione del collettivo Gramigna, che si era installati nell’ex torrefazione Vescovi, nel quartiere Palestro di Padova.

Lo sgombero

Le forze dell’ordine sono entrate in azione alle 6 di oggi, domenica, e hanno monitorato il lavoro degli operai addetti al montaggio delle inferriate. Alcuni momenti di tensione sono stati registrati alle 10, quando alcuni militanti hanno provato a bloccare un corteo di Vespe. L’intervento della polizia ha subito fermato la’zine e ha impedito che la situazione precipitasse.

Il comunicato

Ironizzando sul fatto che si tratta del primo sgombero che avviene di domenica, gli attivisti hanno poi stigmatizzato l’atteggiamento della politica: “Constatiamo che la repressione avanza inesorabile, con governi di destra o di sinistra, con giunte leghiste o di coalizioni, che siano stabili privati o pubblici, la risposta è sempre la stessa: chiudere e blindare luoghi che potrebbero mettere in discussione lo stato di cose attuali -scrivono in una nota – Non poco tempo fa infatti è stato sgomberato uno stabile di proprietà dell’Ater, mentre oggi hanno chiuso il Gramigna con il pretesto di voler costruire altri ristoranti o fast food. Fa sorridere la tempestività di trovare una nuova funzione commerciale allo stabile della famiglia Vescovi, guarda caso solo dopo che questo è stato occupato, mentre già da anni su di esso era calato il silenzio”.

“Fino a che uno spazio di opposizione al sistema rimane relegato nell’estrema periferia, magari in un luogo isolato, rappresenta un problema relativo. Nel momento in cui, invece, un messaggio di cambiamento reale (non quello dei vari governi gialli, verdi, “rossi” o blu) è così visibile da tutti può incrinare la già scarsissima credibilità del sistema vigente – proseguono – Non saranno le quattro mura blindate a fermare la nostra voglia di cambiare il mondo, ci ritroverete presto nelle strade di Padova e in un nuovo spazio”.

Per domani il collettivo Gramigna ha convocato un’assemblea alle 18, in piazzetta Caduti.

