«Nuova Arena, il gioco delle tre carte di Portillo»

Il consigliere comunale Michele Bertucco (Verona in Comune), in una nota commenta le dichiarazioni rilasciate in un’intervista sull’Arena di oggi da Cesar Octavio Esparza Portillo, il rappresentante del consorzio che progetta la Nuova Arena, lo stadio che dovrebbe sorgere dalle ceneri del Bentegodi. «Non è vero che a Verona si fa la stessa operazione che hanno già fatto a Torino e la differenza sta tutta nel committente – attacca Bertucco – Quello dell’Allianz Stadium era la stessa Juventus che ha messo in gioco i propri soldi e i propri interessi e non quelli del Comune». Bertucco ricorda che «nessun project è a costo zero per il pubblico» e porta l’esempio della «parcella da centinaia di migliaia di euro, rimasta insoluta, emessa dai tecnici comunali che hanno lavorato alla progettazione del fallito traforo delle Torricelle». Senza calcolare «tutti i soldi spesi per consulenze, studi e pareri legali in questo e altri project financing in cui il Comune di Verona si è avventurato negli ultimi 10 anni».

Inoltre si parla di un canone di 2 milione di euro all’anno e Bertucco si chiede «come le società calcistiche coinvolte (solo il Verona, visto che il Chievo si è chiamato fuori) potranno farsene carico quando attualmente non riescono nemmeno ad onorare il debito annuale con il Comune per l’uso della struttura che è appena di 500 mila euro». Infine, per quanto riguarda le superfici commerciali che verranno costruite all’interno dello stadio, l’esponente della sinistra veronese è certo: «Si tratta del solito gioco delle tre carte. Di fatto i nuovi insediamenti commerciali non sono contemplati né dal Pat né dal Piano degli Interventi perché il territorio è saturo».

Portillo, intervistato da Luca Mantovani, aveva esaltato il progetto spiegando di voler «onorare la storia dell’Arena in un modo simile all’arco della Defense, a Parigi, che è una moderna interpretazione dell’Arco di Trionfo». Richiamandosi al modello dell’Arena originaria (che ha «studiato in maniera quasi ossessiva»), Portillo torna con la mente alla sua infanzia, quando ha imparato il detto “tutte le strade portano a Roma”: «In realtà ho scoperto che tutte le strade portano a Verona. Questa città merita di avere uno degli stadi migliori d’Europa».

Come sarà la Nuova Arena? Innanzitutto Portillo sottolinea che «il Bentegodi non resterà dov’è. Ma anche se questo attuale impianto sarà demolito, riteniamo che la sua storia debba essere onorata». La struttura sarà più piccola: circa 30 mila metri quadri contro i 70 mila attuali, con i 40 mila di differenza adibiti a parco urbano. Sono previsti inoltre uno stadio includerà un hotel con stanze che daranno direttamente sul campo, spazi lavorativi per imprenditori e professionisti, un piccolo teatro, ristoranti e alcune aree commerciali. Con una novità che non era ancora stata svelata: «Il museo dedicato al contributo degli italiani all’umanità».

Portillo ci tiene a precisare che «il nostro progetto non prevede assolutamente alcun centro commerciale. Ci sono alcune aree, separate tra loro, a vocazione commerciale come è giusto che sia ma nulla che possa nemmeno vagamente assomigliare ad un centro commerciale». Alla domanda da dove prenderà i soldi necessari, il responsabile del gruppo messicano rimane sul vago: «Stiamo strutturano due tornate di investimenti da parte degli investitori sia americani che europei, e stiamo lavorando con banche italiane e internazionali sulla formulazione del prestito». Assicura che «l’intero edificio, incluso il parco, sarebbe costruito e mantenuto con fondi privati». E una volta che il ruolo di coordinamento della sua azienda finirà, Portillo giura che il Comune resterà proprietario dell’intero edificio e del parco.

