Colline Prosecco, Zaia: «No a nuovi hotel in zona Unesco»

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, in occasione della presentazione di “BuyVeneto” in fiera a Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle Colline del Prosecco Valdobbiadene, recentemente divenute patrimonio Unesco. «Il riconoscimento delle Colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene patrimonio dell’Umanità Unesco contribuirà a rendere questa terra un polo prima di attrazione e poi di distribuzione di molti turisti – ha spiegato Zaia –, un nuovo mercato per gli ospiti di tutto il mondo che intendono visitare il Veneto partendo da lì. L’obiettivo è che tra dieci anni quest’area, l’unico paesaggio viticolo a essere riconosciuto a livello internazionale, raggiunga il milione e mezzo di presenze turistiche, ma non daremo mai l’autorizzazione nei quindici Comuni interessati a costruire nuovi hotel, puntando invece sul recupero di manufatti per realizzare il cosiddetto albergo diffuso».

Zaia a margine dell’incontro a “BuyVeneto” ha parlato anche delle Olimpiadi a Milano-Cortina nel 2026. «Spero che il governo riveda la sua posizione sulle risorse e chiedo subito una legge per definire chi fa cosa, come, dove e perché» ha detto il governatore veneto. (t.d.b.)