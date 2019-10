Imprenditore vive nel lusso ma evade 730 mila euro: sequestrato suv

Condividi

Linkedin email

La Guardia di Finanza di Vicenza a seguito di alcuni controlli nei confronti di una società operante nel settore del trasporto di merci su strada avente sede a Camisano Vicentino (Vicenza), ha scoperto un’evasione fiscale da mancato versamento dell’Iva pari a 730 mila euro. La società era stata costituita a seguito del precedente fallimento di un’impresa operante nel medesimo settore economico ed indirettamente riconducibile alla medesima compagine societaria la quale aveva, comunque, continuato a mantenere la titolarità degli assets aziendali necessari per la prosecuzione della propria attività.

L’azienda aveva però omesso di presentare le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2015 e 2017 e di effettuare il versamento dell’IVA liquidata per l’anno 2017. In quegli anni i ricavi della società ammontavano a 8 milioni di euro. Il Gip presso il Tribunale berico ha, quindi, emesso un decreto di sequestro da eseguirsi, anche per equivalente, su tutti i beni materialmente rinvenuti nella disponibilità dell’imprenditore, fino alla concorrenza della somma evasa.

In tale ambito, le Fiamme Gialle hanno eseguito approfondite indagini bancarie e patrimoniali, al cui esito anche alla luce, dell’elevato tenore di vita condotto dall’amministratore della società controllata, sono stati sottoposti a sequestro quote immobiliari di un’abitazione sita in Camisano Vicentino, 3 autocarri, 2 semirimorchi, nonché il suv Audi Q3 di proprietà dell’amministratore della stessa.

In particolare, quest’ultima autovettura, ai sensi dell’art. 18-bis del D.lgs. 74/2000, potrà essere affidata dall’Autorità Giudiziaria in custodia alla Guardia di Finanza di Vicenza. La citata disposizione normativa, introdotta dal Legislatore nel 2015, prevede infatti che gli autoveicoli sequestrati nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti tributari possano essere concessi in giudiziale custodia agli organi dell’Amministrazione Finanziaria che ne facciano richiesta.

Il veicolo, in questo modo, potrà essere utilizzato proficuamente per le esigenze operative del Corpo nei servizi d’Istituto, eliminando anche i costi di giudiziale custodia dell’autovettura in capo all’Amministrazione.

L’operazione delle Fiamme Gialle, avvalendosi della tecnologia e dell’incrocio dei dati a disposizione dell’amministrazione finanziaria, ha fatto leva sulle peculiari funzioni di polizia economico-finanziaria del Corpo ed è stata condotta trasversalmente tanto sotto il profilo amministrativo-tributario quanto quello penale, con un’azione mirata sullo specifico rischio. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è stato operato su beni nella disponibilità dell’indagato ed ha permesso di tutelare, a beneficio dell’Erario, l’effettiva somma evasa.